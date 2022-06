Ciclista francês Alaphilippe volta a correr dois meses após grave queda

A presença do corredor de 30 anos na Volta a França, na qual chegou a envergar a camisola amarela durante as três últimas edições, mantém-se em dúvida já que o 'Tour' está agendado para entre 01 e 24 de julho, com início em Copenhaga.



"A hipótese do 'Tour' de França está sempre em aberto, está sempre na minha cabeça", declarou Alaphilippe no final de maio, após se juntar a um estágio em altitude da sua equipa na espanhola Serra Nevada.



A corrida de domingo, em Cholet, tem um percurso favorável aos 'sprinters' ao cabo de 240 quilómetros em circuito urbano.