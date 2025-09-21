Ciclista francês Alexis Guérin conquista GP Anicolor

Após ter subido à liderança na véspera, o segundo classificado da Volta a Portugal acabou por confirmar a vitória, depois de vencer a derradeira tirada, entre Oliveira do Bairro e Águeda, num total de 161,1 quilómetros.



Guérin venceu a etapa em 4:08.25 minutos, o mesmo tempo do espanhol Jesús del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), com o britânico Harrison Wood (Anicolor-Tien21) a ser terceiro, a 2.00 minutos.



Na geral, Guérin terminou com 37 segundos de avanço sobre Del Pino e 2.00 minutos sobre o espanhol Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista).



Guérin conquistou ainda as classificações por pontos e da montanha, com a Anicolor-Tien21 a ser a melhor equipa e o português Duarte Domingues (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) o melhor jovem.