Ciclista francês Arnaud Démare vence 115.ª Paris-Tours

O trio cumpriu os 212,3 quilómetros entre Chartres e Tours em 4:33.07 horas, com Démare, de 30 anos, a impor-se no ‘sprint’, voltando às vitórias quatro meses depois.



O velocista tornou-se ainda o primeiro francês a vencer a clássica desde 2006, ano em que o seu atual diretor desportivo, Frédéric Guesdon, também triunfou, e pela mesma equipa, a Française des Jeux.



O único português em prova, André Carvalho (Cofidis), concluiu a prova no 107.º posto, a mais de 14 minutos do vencedor.