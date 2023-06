Ciclista Gino Mäder "reanimado" após queda grave na Volta à Suíça

Mäder caiu na descida a caminho da meta, no fim de 211 quilómetros acidentados entre Fiesch e La Punt, juntamente com Magnus Sheffield (INEOS), e foi assistido "pelo médico da corrida", dá conta a equipa em comunicado.



"Mäder foi encontrado sem sentidos e teve de ser reanimado no local, sendo depois transportado de helicóptero para o Hospital Chur", pode ler-se na nota da Bahrain-Victorious.



A equipa remete "mais informações sobre as sequelas do acidente para depois de exames médicos a Mäder".



O ciclista de 26 anos corria a prova do país natal na qual venceu uma etapa em 2021, ano em que triunfou também numa tirada da Volta a Itália, o maior resultado da carreira.



Já a INEOS explicou apenas que Sheffield teve de abandonar a corrida, prometendo mais notícias "em breve".



A corrida é liderada pelo dinamarquês Matthias Skjelmose (Trek-Segafredo), que hoje foi segundo atrás do espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), vencedor de uma tirada em que o português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) foi sétimo.