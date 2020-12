Ciclista Gustavo Veloso, duas vezes vencedor da Volta a Portugal, reforça Tavira

Veloso, de 40 anos, que foi segundo na última Volta a Portugal, repetindo a classificação de 2013 e 2016, decidiu prolongar a carreira, devido à pandemia de covid-19, e ruma à formação algarvia, depois de cinco temporadas na W52-FC Porto, num total de oito na mesma estrutura, com a experiência na OFM-Quinta da Lixa.



O ciclista mais consistente na última década na Volta a Portugal já tinha admitido o prolongamento da carreira, durante a mais importante prova velocipédica nacional, tendo a confirmação ocorrido no convite para a apresentação dos reforços da formação tavirense.



Além do galego, natural de Vilagarcía de Arousa, na ocasião, marcada para quinta-feira, em Matosinhos, vão ser ainda apresentados como reforços da equipa orientada por Vidal Fitas os corredores Rafael Lourenço (ex-Kelly-Simoldes-UDO), Emanuel Duarte (ex-LA Alumínios–LA Sport) e o espanhol Samuel Blanco (ex-Supermercados Froiz).