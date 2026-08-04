Ciclista italiano Jonathan Milan bisa na Volta à Polónia

O campeão italiano voltou a mostrar ser o mais forte sprinter na Volta à Polónia e venceu em 3:05,37 horas, após os 150,1 quilómetros entre Miedzyzdroje e Szczecin, com o francês Paul Magnier (Soudal QuickStep) a ser novamente segundo, com o mesmo tempo, tal como o italiano Matteo Malucelli (XDS Astana), terceiro.



Na geral, graças às bonificações, Milan, que conseguiu a 10.ª vitória da temporada, tem agora oito segundos sobre Magnier e 12 sobre o sobre o polaco Kamil Malecki (Pinarello Q36.5).



No regresso à competição, depois da desistência no Tour Auvergne - Rhône-Alpes, antigo Critério do Dauphiné, em meados de junho, João Almeida, tal como na véspera, chegou integrado no pelotão, na 83.ª posição, estando no 104.º lugar, a 20 segundos de Milan.



A Volta à Polónia é a última corrida de preparação do português para a Volta a Espanha, que se disputa de 22 de agosto a 13 de setembro.



Na quarta-feira, os ciclistas vão percorrer 193,5 quilómetros, entre Gorzów Wielkopolskie e Zielona Góra.