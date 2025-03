Ciclista italiano Luca Giaimi conquista Troféu Internacional da Arrábida

Giaimi, de 20 anos, foi o melhor no final dos 173,8 quilómetros desde Sesimbra, superiorizando-se a Tivani e ao britânico Harrison Wood (Anicolor-Tien21), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 03:54.55 horas do vencedor.



Os três chegaram à meta destacados na companhia de Keegan Swirbul (Efapel) e Kieran Haug (Echelon Racing), após integrarem uma das inúmeras fugas da jornada, que no caso se formou a pouco mais de 30 quilómetros do final, já depois de uma iniciativa com 21 ciclistas ter sido anulada.



O italiano da UAE Emirates Gen Z, a equipa de desenvolvimento da ‘todo-poderosa’ UAE Emirates, relegou Tivani, que este ano já venceu a Volta a San Juan e a classificação da montanha de Volta ao Algarve, novamente para segundo, a mesma posição que o argentino ocupou há uma semana na Clássica de Santo Thyrso.



O melhor ciclista nacional na prova este ano rebatizada de Troféu Internacional da Arrábida – anteriormente, chamava-se Clássica da Arrábida – foi Diogo Gonçalves (Feirense-Beeceler) na sétima posição, a 18 segundos do italiano.