Ciclista Iúri Leitão em segundo na 42.ª edição dos Seis Dias de Roterdão

A clássica do ciclismo de pista foi ganha pelos neerlandeses Vincent Hoppezak e Yanne Dorenbos, com 334 pontos, à frente de Leitão e Havik, bem como dos campeões do mundo, os belgas Van den Bossche e De Vylder, que completaram o pódio.



Iúri Leitão e Yoeri Havik, de 34 anos, e que já venceu a competição por três vezes, foram quem melhor começou, com triunfos no primeiro dia de competição, na perseguição curta e na eliminação individual.



A dupla luso-neerlandesa perdeu a liderança da geral no segundo dia, contudo recuperou-a no terceiro, tendo depois ganho o supersprint e madison, acabando, no entanto, por cair novamente para o segundo posto com o triunfo de Vincent Hoppezak e Yanne Dorenbos no derradeiro desafio.