Ciclista Iúri Leitão quer merecer lugar na Volta a França

“A possibilidade [de se estrear numa grande Volta] existe, porque a minha equipa está convidada para a Volta à França. A verdade é que somos também 26 ciclistas e só podem competir oito, e no final é a equipa que vai decidir o que será mais vantajoso, qual o plantel mais vantajoso para levar a volta à França. Resta-me simplesmente trabalhar para tentar merecer esse lugar e, se não for escolhido, também não posso ficar triste, porque a minha equipa tem muitos ciclistas que merecem”, assumiu.



À margem da assinatura de um protocolo entre o Comité Olímpico de Portugal (COP) e uma cadeia de supermercados, Leitão, que conquistou o ouro em madison e a prata em omnium nos Jogos Olímpicos Paris2024, garante que não ficará desiludido “se não estiver presente” no Tour, mas assegura “que gostaria de estar”.



“Há muito mais calendário, também temos o Mundial de pista no final do ano e também outras provas de estrada, posso perfeitamente alinhar no Europeu de estrada[...]. A minha equipa tem um calendário bastante alargado, com provas muito importantes, e ainda não posso dizer qual é o grande objetivo, porque ainda não sei, mas tenho bastantes competições agora em abril e maio e, depois, logo se verá o que surge”, referiu.



A época está a começar bem para Iúri Leitão, que foi campeão europeu de omnium e vice-campeão de madison, com Diogo Narciso, além de já ter triunfado na estrada, ao vencer a Clássica Loire Atlantique, em França.



“A época está a correr bastante bem, comecei logo com um bom lugar na estrada, a fazer quarto logo no segundo dia de competição. Depois veio o Campeonato da Europa [de pista], que era difícil ser melhor, com um primeiro e um segundo lugares em duas competições olímpicas. E, claro, a estrada também, depois com o primeiro e o segundo lugares que já consegui fazer, acabou por ser um bom início de ano”, salientou.