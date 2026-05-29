Ciclista Ivo Oliveira mantém-se em sexto após primeira etapa da Boucles de la Mayenne

Desaparecido até agora, devido a um misterioso vírus, o ciclista de 24 anos somou a sua primeira vitória com as cores da Decathlon, no seu segundo dia de competição em 2026, no final dos 172,4 quilómetros entre Saint-Berthevin e Château-Gontier-sur-Mayenne.



Um dos sprinters mais dominadores da temporada passada, com 11 vitórias, incluindo duas na Volta a Itália, Olav Kooij impôs-se hoje diante do italiano Alessio Magagnotti, da equipa de formação da Red Bull-BORA-hansgrohe, e do francês Anthony Turgis (TotalEnergies), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 3:48.49 horas do vencedor.



Os gémeos Ivo e Rui Oliveira chegaram no pelotão e o campeão nacional de fundo manteve a sexta posição da geral, a sete segundos do seu colega Julius Johansen.



O dinamarquês da UAE Emirates tem um segundo de vantagem sobre o sueco Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) e seis sobre o australiano Oscar Chamberlain (Decathlon), que é terceiro.



No sábado, a segunda etapa da prova francesa vai ligar Aron a Pré-en-Pail-Saint-Samson, ao longo de 215,1 quilómetros.



