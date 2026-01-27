Em direto
Depressão Joseph dá lugar a Kristin. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Ciclista Jay Vine sofreu fratura no pulso após chocar com um canguru

Ciclista Jay Vine sofreu fratura no pulso após chocar com um canguru

O ciclista australiano Jay Vine, um dos ‘escudeiros’ de João Almeida no próximo Giro, fraturou o escafoide do pulso esquerdo, após ter sido abalroado por um canguru na última etapa do Tour Down Under, prova que ganhou.

Lusa /
EPA

VER MAIS
“Depois da corrida, o Jay revelou sentir dores no pulso devido à queda na última etapa. Após uma avaliação médica, descobrimos que sofreu uma fratura significante no escafoide do pulso esquerdo”, explicou o diretor clínico da UAE Emirates, numa nota publicada pela equipa.

O ‘rei’ da montanha das últimas duas edições da Volta a Espanha caiu na quinta e última etapa do Tour Down Under, quando estavam decorridos pouco mais de 70 quilómetros, depois de um canguru saltar para o meio do pelotão.

O ciclista de 30 anos conseguiu acabar a tirada e confirmar a conquista da geral da prova australiana, mas na “terça-feira de manhã foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida”.

“Fica afastado da competição durante a recuperação do pós-operatório e a reabilitação”, informou ainda o médico Adrian Rotunno.

O campeão australiano de contrarrelógio é um dos seis ciclistas que vai acompanhar o português João Almeida na Volta a Itália, que decorre entre 08 e 31 de maio.
PUB
PUB