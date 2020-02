Ciclista João Matias em 17.º lugar em omnium nos Mundiais de pista

O ciclista João Matias ficou hoje em 17.º no concurso de omnium do Mundial de pista, pelo que a última oportunidade de qualificação olímpica portuguesa em Berlim ocorrerá no domingo, com Maria Martins, Iuri Leitão e Ivo Oliveira.