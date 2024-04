Ciclista Jonas Vingegaard com clavícula e várias costelas fraturadas

“Foi uma queda feia na quarta etapa da Volta ao País Basco, mas, felizmente, ele [Jonas Vingegaard] está estável e consciente. Os exames feitos no hospital revelaram que tem a clavícula partida e várias costelas fraturadas. Vai permanecer no hospital por precaução”, lê-se no sítio oficial da equipa dos Países Baixos na Internet.



Vingegaard, vencedor da Volta a França em 2022 e 2023, caiu, juntamente com mais de uma dezena de corredores, a cerca de 30 quilómetros da meta, tendo sido colocado em posição de segurança lateral pelos serviços de emergência, antes de ser retirado numa maca com assistência respiratória e um colar cervical.



“Estes são os aspetos menos bons do nosso maravilhoso desporto. Jonas, de certeza que vais voltar mais forte. Vamos estar ao teu lado durante a tua recuperação. A tua equipa”, escreveu a Visma Lease a Bike, na sua página na rede social Instagram.



A queda ocorreu numa descida e envolveu mais de uma dezena de corredores, com a organização a neutralizar a etapa, com muitas ambulâncias no local a assistirem os ciclistas.



Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), que liderava a corrida, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Jay Vine (UAE Emirates) também estiveram envolvidos na queda, acabando por abandonar.