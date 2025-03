Ciclista Juan Ayuso vence na montanha e sobe à liderança da Volta à Catalunha

No final da longa ligação de 218,6 quilómetros, entre Viladecans e La Molina, Ayuso impôs-se em 5:49.29 horas, batendo por escassos centímetros o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), com o espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a ser terceiro, a dois segundos.



Na geral, Ayuso, que somou a quinta vitória da temporada, incluindo o triunfo final no Tirreno-Adriático, tem seis segundos de avanço sobre Roglic e 11 face a Landa.



O francês Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) foi o combativo da jornada e, depois de ter fugido juntamente com o italiano Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), o neerlandês Alex Molenaar (Caja Rural) e o luxemburguês Mats Wenzel (Kern Pharma), aguentou em solitário até aos 10 quilómetros finais, quando foi apanhado pelo grupo dos favoritos.



Depois de ter passado uma contagem de montanha de categoria especial, o pelotão apenas se separou na subida final, de primeira categoria, com o espanhol Marc Soler (UAE Emirates), o australiano George Bennett (Israel-Premier Tech) e o italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana) a serem os primeiros a mexerem com a corrida.



Já com o norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) e sem Fortunato, o trio acabou por ser apanhado dentro do último quilómetro, com Roglic a atacar nos metros finais, mas a ser surpreendido por Ayuso, num duelo que se pode vir a repetir na Volta a Itália.



O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) caiu para a 81.ª posição, a 19.03 minutos de Ayuso, depois de hoje ter sido 79.º na etapa, a 14.47.



Na quinta-feira, a Volta a Catalunha vai ter nova chegada em alto, com uma contagem de primeira categoria em Montserrat Millenari, 188,7 quilómetros após a saída de Sant Vicenç de Castellet.