Ciclista Juan Sebastian Molano vence acidentada clássica Brugge-De Panne

O colombiano, de 30 anos, foi o mais rápido nos 195,6 quilómetros entre Bruges e De Panne, fechando em 4:07.23 horas, à frente do italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), segundo, e do estónio Madis Mikhels (EF Education-Easy Post), terceiro.



O sprint final, de resto, foi contencioso, com cartão amarelo para Milan (que escapou a relegação ou desclassificação) por tocar noutro ciclista durante o posicionamento, num dia marcado por várias quedas em massa.



Nos últimos 10 quilómetros, foram muitos os ciclistas que foram ao chão, numa das instâncias com mais de uma dezena de corredores apanhados, o que criou disrupção na aproximação à meta pela última vez.



Antes, já o português António Morgado (UAE Emirates) tinha tentado a sua sorte, integrando a fuga do dia, que acabou integrada já dentro da última volta ao circuito, impondo-se depois a ‘lei do mais forte’ no sprint.



Morgado acabou em 84.º, a 1.52 minutos do companheiro de equipa, que venceu pela primeira vez em 2025 e pela 26.ª como profissional.