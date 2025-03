Ciclista Matthew Brennan surpreende Alpecin-Deceuninck e é primeiro líder na Catalunha

O jovem de 19 anos surpreendeu os ciclistas da Alpecin-Deceuninck no final dos 178,6 quilómetros com início e chegada em Sant Feliu de Guíxols, batendo o australiano Kaden Groves e o neerlandês Tibor Del Grosso, segundo e terceiro com as mesmas 04:25.17 horas do vencedor.



A formação belga apostou em dois ciclistas e acabou derrotada em toda a linha: na descida antes da meta, Tibor Del Grosso, que estava a trabalhar para Groves, isolou-se, mas foi alcançado pelo duo perseguidor nos derradeiros metros.



Brennan lançou o sprint atrás e cortou a meta no meio dos dois Alpecin-Deceuninck, somando a primeira vitória no WorldTour e tornando-se no primeiro líder da geral.



Graças às bonificações, o ciclista britânico da Visma-Lease a Bike tem quatro segundos de vantagem sobre Groves e seis sobre Del Grosso, com Enric Mas (Movistar), que bonificou durante a etapa, a ser quarto, a sete.



Grande candidato ao triunfo final, Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), o campeão da edição de 2023 da Volta à Catalunha, é quinto, a nove segundos de Brennan, após uma jornada em que favoritos como o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), os irmãos Simon (Visma-Lease a Bike) e Adam Yates (UAE Emirates) ou o australiano Ben O'Connor (Jayco AlUla) perderam tempo.



Já Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), o único português em prova, chegou com o mesmo tempo do vencedor e é 22.º da geral, a 10 segundos de Brennan.



Na terça-feira, a segunda etapa da corrida espanhola liga Banyoles a Figueres, no total de 177,3 quilómetros que incluem uma contagem de montanha de primeira categoria a meio da tirada.