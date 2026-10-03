Ciclista neerlandesa Demi Vollering junta título europeu ao mundial

Na estreia com a camisola de campeã mundial, Demi Vollering atacou já dentro dos 15 quilómetros finais, sem qualquer reação das opositoras e terminou os 130 quilómetros entre Ljubljana e Sencur em 3:30.33 horas, conseguindo o segundo título consecutivo.



Os Países Baixos conseguiram a 10.ª vitória em 11 edições da prova de fundo feminina nos Europeus e hoje ainda conseguiram pela segunda vez os dois primeiros lugares, com Puck Pieterse a ser segunda, a cinco segundos.



A suíça Marlen Reusser melhorou o quarto lugar dos Mundiais, que se correram em Montreal, e foi terceira, com o mesmo tempo de Pieterse, tal como a italiana Elisa Longo Borghini, quarta classificada, depois do terceiro lugar no Canadá.



A grande azarada do dia foi a polaca Kasia Niewiadoma, segunda nos Mundiais, que caiu já no quilómetro final, quando integrava o grupo que lutou pelo segundo lugar, terminando em sexta a 45 segundos, uma queda que atrasou também a alemã Antonia Niedermaier, quinta, a 15.



Portugal esteve representado na prova de elites femininas por duas ciclistas, com Raquel Queirós a terminar em 46.ª, a 8.04 minutos, e Beatriz Roxo a concluir no 66.º posto, a 11.07.



Antes tinha-se disputado a corrida de fundo de juniores masculinos, com a seleção portuguesa a meter dois ciclistas no top 20, com Guilherme Santos a ser 17.º e Gonçalo Costa 19.º, ambos a 15 segundos do novo campeão europeu, o norueguês Elias Dybing.



Numa corrida com 110,5 quilómetros, com partida e chegada em Sencur, Dybing venceu em 2:42.40 horas, menos 10 segundos do que o espanhol Aitor Martínez e do que o neerlandês Jop van den Biggelaar.



Entre os restantes portugueses, Tomás Mateus foi 72.º, a 3.38 minutos, Guilherme Ribeiro terminou em 78.º, a 5.39, e Simão Pedrosa acabou em 84.º, a 9.44, enquanto Afonso Silva não chegou dentro do tempo limite.



No domingo correm-se as provas de fundo de elites masculinas e de juniores femininas.



