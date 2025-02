Ciclista português Iúri Leitão vence Trofeo Palma

O ciclista português Iúri Leitão (Caja Rural) venceu hoje o Trofeo Palma, quinta e última corrida do Challenge de Maiorca, impondo-se no final dos 149,9 quilómetros do percurso, com partida e chegada a Palma.

O campeão olímpico de madison, ao lado de Rui Oliveira, e medalha de prata em omnium em Paris2024 atacou a um quilómetro da meta e conseguiu segurar a vantagem, gastando 3:08.40 horas para somar a sua quinta vitória como profissional em corridas de estrada.



“O plano não era atacar tão cedo, porque havia muitas equipas a preparar o sprint. [...] No final vi-me com uma boa posição e senti-me com força para tentar um ataque de mais longe. Às vezes temos de arriscar um pouco e, com sorte, correu bem. É muito importante começar a temporada assim, com uma vitória numa corrida deste nível”, disse o português.



Iúri Leitão deixou atrás de si, com o mesmo tempo, o polaco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) e ao norueguês Erlend Blikra (Uno-X), segundo e terceiro, respetivamente.



António Morgado (UAE Emirates), que tinha sido terceiro no Trofeo Calvià e sexto Trofeo Tramuntana, outras das corridas do Challenge de Maiorca, foi hoje 65.º classificado, a 11 segundos do compatriota.



O espanhol Xavier Cañellas foi o melhor ciclista da equipa lusa Sabgal-Anicolor, a 07 segundos do vencedor, com Tiago Santos a ser 50.º posto, a 11.