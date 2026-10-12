Ciclista português Ivo Oliveira conquista Tour de Kyushu

Depois de na véspera ter somado a primeira vitória da época, Ivo Oliveira voltou a impor-se ao sprint no final dos 123,6 quilómetros da tirada, que teve partida e chegada a Miyazaki, terminando em 2:34.46 horas, à frente do francês Alexandre Delettre (TotalEnergies) e do neozelandês Luke Mudgway (Li Ning Star), respetivamente segundo e terceiro, com o mesmo tempo do vencedor.



Numa corrida decidida pelas bonificações, o gaiense, de 30 anos, terminou com 16 segundos de avanço sobre Mudgway e 26 sobre Deletter.



O antigo campeão nacional de fundo (2023 e 2025) e contrarrelógio (2020) venceu pela primeira vez uma prova por etapas, chegando às 10 vitórias como profissional.



O triunfo acontece para o ciclista da UAE Emirates dias antes de ir representar Portugal nos Mundiais de pista, que vão decorrer entre 14 e 18 de outubro, no Velódromo de Xangai, na China.



