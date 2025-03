Ciclista português João Almeida conquista quarta etapa do Paris-Nice

Almeida tornou-se hoje o primeiro português a conquistar uma tirada na prova francesa, uma das corridas por etapas mais importantes do calendário internacional, sendo o melhor no final dos 163,4 quilómetros entre Vichy e La Loge des Gardes, que cumpriu em 03:37.06 horas.



Para somar o 14.º triunfo da carreira, o luso de 26 anos anulou um ataque de Jonas Vingegaard, novamente sem exibir o poder de ‘fogo’ de outros anos.



Depois de várias ‘mexidas’ no grupo dos favoritos, incluindo do corredor de A-dos-Francos, o dinamarquês atacou a 2,5 quilómetros do alto, levando na roda apenas Lenny Martinez (Bahrain Victorious), com os dois a apanharem Tobias Foss (INEOS), que integrou uma das fugas do dia.



Um novo ‘esticão’ de Vingegaard deixou definitivamente para trás o francês, com o campeão em título da Volta ao Algarve a parecer embalado para a vitória.



No entanto, Almeida, fazendo jus à sua fama de extraordinárias recuperações, ultrapassou o ciclista da Visma-Lease a Bike a apenas 50 metros da meta, cortando o risco com um segundo de vantagem sobre o duas vezes campeão do Tour (2022 e 2023).



O dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) foi terceiro, a dois segundos, o mesmo tempo perdido por Martinez.



Entre os portugueses, Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 98.º e Iúri Leitão (Caja Rural) 143.º



Numa tirada que chegou a estar neutralizada devido à queda de granizo – os ciclistas pararam e retomaram o percurso cerca de meia hora depois com as diferenças registadas no momento da paragem -, o líder da Visma-Lease a Bike subiu à liderança da geral por troca com o colega norte-americano Matteo Jorgenson, agora segundo a cinco segundos.



Almeida ascendeu a quinto da geral, a 37 segundos de Vingegaard, mas a apenas quatro segundos do pódio, cujo último lugar é ocupado por Skjelmose.



Oliveira é 87.º, a 16.51 minutos de Vingegaard, enquanto Leitão é 123.º. a 20.57.



Na quinta-feira, o dinamarquês defende a liderança da geral em nova jornada montanhosa, nos 203,3 quilómetros entre Saint-Just-en-Chevalet e La Côte-Saint-André.