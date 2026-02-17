Mais Modalidades
Ciclismo
Ciclista Remco Evenepoel `voou` no `crono` para liderar a Volta aos Emirados
O ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) saltou hoje para a liderança da Volta aos Emirados Árabes Unidos, ao vencer o contrarrelógio da segunda etapa, somando o seu sexto triunfo individual da época.
Evenepoel voltou a demonstrar que é o melhor contrarrelogista da atualidade, cumprindo os 12,2 quilómetros de exercício individual com início e final na ilha de Hudayriyat em meros 13.03 minutos.
O atual tricampeão mundial e campeão olímpico da especialidade pedalou a uma média superior a 56 km/h para bater o britânico Joshua Tarling (INEOS), segundo, a seis segundos, e o francês Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), terceiro, a 12.
Líder da geral à partida para o ‘crono’, o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) terminou apenas na 27.ª posição, a 42 segundos de Evenepoel.
O português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) foi 123.º classificado, ao gastar mais 1.36 minutos do que o belga da Red Bull-BORA-hansgrohe, que subiu ao comando da geral.
Após o seu sexto triunfo da temporada – tem um sétimo com os seus colegas de equipa no Troféu Ses Salines -, o também campeão olímpico de fundo lidera a Volta aos Emirados Árabes Unidos com seis segundos de vantagem sobre Tarling e 12 face a Cavagna.
O corredor de 26 anos continua imparável nesta nova fase da sua carreira com as cores da Red Bull-BORA-hansgrohe e, na quarta-feira, defende a liderança da prova nos 183 quilómetros que ligam Umm al Quwain ao alto de Jebel Mobrah, onde está instalada uma contagem de montanha de primeira categoria.
O atual tricampeão mundial e campeão olímpico da especialidade pedalou a uma média superior a 56 km/h para bater o britânico Joshua Tarling (INEOS), segundo, a seis segundos, e o francês Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), terceiro, a 12.
Líder da geral à partida para o ‘crono’, o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) terminou apenas na 27.ª posição, a 42 segundos de Evenepoel.
O português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) foi 123.º classificado, ao gastar mais 1.36 minutos do que o belga da Red Bull-BORA-hansgrohe, que subiu ao comando da geral.
Após o seu sexto triunfo da temporada – tem um sétimo com os seus colegas de equipa no Troféu Ses Salines -, o também campeão olímpico de fundo lidera a Volta aos Emirados Árabes Unidos com seis segundos de vantagem sobre Tarling e 12 face a Cavagna.
O corredor de 26 anos continua imparável nesta nova fase da sua carreira com as cores da Red Bull-BORA-hansgrohe e, na quarta-feira, defende a liderança da prova nos 183 quilómetros que ligam Umm al Quwain ao alto de Jebel Mobrah, onde está instalada uma contagem de montanha de primeira categoria.