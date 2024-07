Os 165,7 quilómetros com início e fim em Ordizia, com sete contagens de montanha de terceira categoria, foram cumpridos pelo helvético em 03:40.25 horas, deixando o italiano Vincenzo Albanese (Arkéa -- B&B Hotels), que liderou o pelotão, a 22 segundos, os mesmos do espanhol Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), terceiro.



António Morgado (UAE Emirates) integrou o pelotão, em 28.º, o seu colega de equipa Ivo Oliveira foi 71.º, a 7.49 minutos, enquanto José Mendes (Victoria Sports) não chegou ao fim da prova.