Ciclista Rui Costa anuncia final da carreira

"Chegou a hora de me retirar. De usufruir da companhia dos meus, de estar presente nos pequenos grandes momentos e de viver com calma o que tantas vezes ficou adiado. Fui um abençoado por viver o meu sonho, por vencer, por cair e levantar, e por ter sempre o meu anjinho da guarda comigo em cada curva da estrada", escreveu o ciclista da EF Education-EasyPost numa publicação na rede social Instagram.

Campeão mundial de fundo em elites em 2013, o poveiro, de 39 anos, é um dos melhores ciclistas portugueses de sempre, contando no currículo com 33 triunfos, três dos quais em etapas do Tour. Vencedor de uma etapa na Vuelta2023, conquistou também três edições da Volta à Suíça e vários títulos de campeão nacional de estrada.