Ciclista Rui Costa confirma ausência da Volta a Espanha

Lusa Comentários 14 Ago, 2019, 15:47 / atualizado em 14 Ago, 2019, 15:47 | Outras Modalidades

Rui Costa, de 32 anos, campeão do mundo de estrada em 2013, presentemente a participar na Volta a Burgos, vai falhar a edição deste ano da Volta a Espanha, que começa em 24 de agosto, depois de ter participado na Volta a França.



"Sinto-me bem, depois do teste realizado ontem (terça-feira)", disse o ciclista português, acrescentando que "seria bom vencer" na clássica de Burgos, que hoje tem uma chegada exigente a Lerma, com paralelo nos últimos 400 metros.