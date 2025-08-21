Ciclista Rui Oliveira desce à quarta posição na Renewi Tour



Ardooie, Bélgica, 21 ago 2025 (Lusa) – O ciclista português Rui Oliveira (UAE Emirates) desceu hoje à quarta posição da Renewi Tour, depois da segunda etapa, ganha ao sprint pelo neerlandês Olav Kooij (Visma-Lease a bike), o novo líder da prova.



No final dos 172,7 quilómetros entre as cidades belgas de Blankenberge e Ardooie, Kooij impôs-se em 3:35.07 horas, o mesmo tempo do checo Pavel Bittner (Picnic PostNL) e do belga Milan Fretin (Cofidis), segundo e terceiro, respetivamente.



Na geral, Kooij lidera com o mesmo tempo dos belgas Tim Merlier (Soudal Quick-Step), que liderava após a primeira tirada, e Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale), que ultrapassou Rui Oliveira.



O campeão olímpico de madison, ao lado de Iuri Leitão, ainda tentou bonificar nos sprints intermédios, mas acabou por cair para a quarta posição, a apenas dois segundos de Olva Kooij.



Na sexta-feira, corre-se a terceira etapa, entre Aalter e Geraardsbergen, num percurso de 181,8 quilómetros, com várias contagens de montanha na parte final, à semelhança de uma clássica belga.

