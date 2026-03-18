Ciclista Thomas Pidcock conquista Milão-Turim

O bicampeão olímpico de ‘cross country’ (XCO) contra-atracou após uma aceleração de Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e não mais foi alcançado pelos perseguidores, cumprindo os 174 quilómetros entre Rho e o alto de Superga em 03:48.45 horas.



Quatro segundos depois chegou o norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X), com ‘Rogla’ a ser terceiro, a cinco segundos de Pidcock, que somou hoje a 12.ª vitória da carreira na estrada e a segunda da temporada.



Apesar de muito ter tentado, a Red Bull-BORA-hansgrohe ficou-se apenas pelo terceiro e quarto lugares na clássica italiana, já que o ‘nacional’ Giulio Pellizzari sucedeu ao experiente esloveno na classificação.



A Milão-Turim é a clássica mais antiga do mundo, tendo sido realizada pela primeira vez em 1876.