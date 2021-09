Ciclista Tomás Contte vence no GP Jornal de Notícias, Joaquim Silva segue líder

No fim dos 149,5 quilómetros do percurso, com início e fim em Vila Real, Contte impôs-se a César Martingil (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e António Carvalho (Efapel), respetivamente segundo e terceiro classificados.



Tomás Contte já tinha ganho o GP Abimota e uma etapa do GP do Douro Internacional.



Os principais candidatos a vencer a geral chegaram integrados no pelotão, pelo que nada se alterou na frente, na qual Joaquim Silva comanda com 25 segundos de avanço para Ricardo Vilela (W52-FC Porto) e Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), designadamente segundo e terceiro da geral.



No sábado, os ciclistas vão percorrer 132,2 quilómetros em percurso que começa e termina em Valongo, destacando-se a subida à Penha, em Guimarães, como principal desafio de montanha.