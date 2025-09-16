Ciclistas João Almeida e Nelson Oliveira falham Mundiais, mas regressam para os Europeus
João Almeida não vai estar nos Mundiais de estrada, tal como Nelson Oliveira, mas ambos estarão nos Europeus, confirmou hoje a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) ao divulgar os convocados para as duas competições.
O vice-campeão da Vuelta2025 não integra o lote de quatro ciclistas que vão representar Portugal em elites no Campeonato do Mundo de estrada, que decorrerá entre 21 e 28 de setembro, em Kigali, no Ruanda, com a FPC a justificar a ausência com a opção de Almeida de “concentrar-se totalmente no Campeonato da Europa, onde integrará a seleção tanto no contrarrelógio individual, ao lado de Nelson Oliveira, como na prova de fundo”.
Também Nelson Oliveira, que fraturou o quinto metacarpo da mão direita no final de agosto, é uma baixa de peso para as cores nacionais nos primeiros Mundiais realizados em África, uma vez que o duas vezes diplomado olímpico participava ininterruptamente em Campeonatos do Mundo desde 2013.
Assim, em Kigali, Portugal estará representado por Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), António Morgado e Ivo Oliveira (UAE Emirates) e Tiago Antunes, da lusa Efapel.
Quinto classificado na Volta a Portugal, o ciclista de 28 anos volta a representar a seleção em Mundiais depois de o ter feito pela última vez enquanto sub-23, em 2018.
No Ruanda, Portugal alinhará apenas nas provas masculinas de fundo de elites e sub-23, categoria em que foram convocados Daniel Lima (Israel Premier Tech Academy), Daniel Moreira (Hagens Berman Jayco), Gabriel Baptista (Technosylva Maglia Bembibre) e Lucas Lopes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).
“Esta foi uma das convocatórias mais difíceis da minha carreira. O facto de termos dois campeonatos de grande dimensão em semanas consecutivas, em continentes diferentes, obrigou-nos a escolhas muito cuidadas. Tal como outras seleções, optámos por não levar juniores nem femininas ao Mundial, para que possam estar em plena condição no Europeu”, justificou o selecionador nacional.
José Poeira recordou que o percurso do Mundial de Kigali “terá uma dureza excecional, com altitude, humidade e um desnível acumulado de 5.000 metros”.
“O desafio é enorme, mas a equipa está motivada e totalmente focada em representar Portugal da melhor forma”, concluiu, citado no comunicado da FPC.
Para o Campeonato da Europa de estrada, agendado de 01 a 05 de outubro em Drôme-Ardèche (França), José Poeira repetiu a convocatória de Eulálio e Morgado, aos quais se juntarão Rui Costa (EF Education-EasyPost), Almeida (UAE Emirates) e Nelson Oliveira, com os últimos dois a participarem também no contrarrelógio.
Em sub-23, Duarte Domingues (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) e Rafael Barbas (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) juntam-se aos quatro eleitos para Kigali.
Nos Europeus, Portugal estará representado em todos os escalões - elite, sub-23 e juniores, masculinos e femininos -, com Raquel Queirós (Atum General-Tavira-Farense) a alinhar na prova de fundo de elites e a olímpica Daniela Campos (Eneicat-CMTeam) apenas no contrarrelógio.
Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera) está no ‘crono’ e na prova de fundo das sub-23, na qual será acompanhada por Daniela Simão (Academia Efapel de Ciclismo).
Bruna Gonçalves (Korpo Activo/Penacova), Lara Ribeiro e Maria Coimbra, ambas da Academia Efapel de Ciclismo, são as juniores convocadas, enquanto no setor masculino a representação nacional ficará a cargo de seis ciclistas.
Gonçalo Costa (Willebrord Wil Vooruit) e Gonçalo Rodrigues (Team Polti VisitMalta Junior) estarão no contrarrelógio e prova de fundo, sendo acompanhados nesta por Guilherme Santos e João Anunciação, da equipa da Bairrada, José Salgueiro (Picusa Academy) e Rodrigo Jesus (Academia Efapel de Ciclismo).
