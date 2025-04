Ciclistas lusos brilham na Volta ao País Basco

A viver uma nova fase vitoriosa na carreira após ter assinado pela equipa britânica já durante esta temporada, Ewan impôs-se no final dos 196,3 quilómetros entre Pamplona e Lodosa, batendo o belga Luca Van Boven (Intermarché-Wanty) e o francês Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale), respetivamente segundo e terceiro na etapa com as mesmas 04:13.50 horas do vencedor.



Iúri Leitão, campeão olímpico de madison (com Rui Oliveira) e vice-campeão em omnium em Paris2024, foi o melhor português na etapa, na quinta posição, com João Almeida (UAE Emirates) a chegar no pelotão para manter o segundo lugar da geral.



O ciclista de A-dos-Francos continua empatado em tempo com o alemão Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), que lidera a geral com um segundo de vantagem sobre o compatriota Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), que é terceiro.



O sprint só foi possível porque o pelotão anulou a fuga do dia a dois quilómetros da meta, com Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) a ser o último resistente de uma iniciativa formada logo na fase inicial da tirada.



No pelotão chegou também Nelson Oliveira (Movistar), que é 12.º da geral, a 18 segundos de Schachmann. Já Leitão é 136.º a 01.59 minutos do alemão da Soudal Quick-Step.



A terceira etapa liga, esta quarta-feira, Zarautz a Beasain, ao longo de 156,6 quilómetros, num percurso que conta com duas contagens de montanha de segunda categoria e cinco de terceira.