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Ciclismo
Ciclistas Tiago Ferreira e Ana Caramelo campeões portugueses de gravel
O ciclista Tiago Ferreira renovou hoje o título nacional de gravel, com Ana Caramelo a sagrar-se campeã na vertente feminina na competição que decorreu em Coruche.
Campeão mundial de maratonas em 2016, Tiago Ferreira somou hoje o seu segundo título consecutivo nos Nacionais de gravel, cortando a meta em 03:02.56 horas diante de Filipe Francisco.
Diogo Gonçalves, terceiro classificado na prova de fundo dos Nacionais de estrada no ano passado, fechou o pódio, a 04.50 minutos.
Na corrida feminina, Ana Caramelo sagrou-se campeã portuguesa de gravel, três meses depois de alcançar o seu segundo título nacional de contrarrelógio.
A ciclista de 31 anos, que completou a prova em 03:16.11 horas, superiorizou-se a Beatriz Lopes, medalha de prata a 11.34 minutos da vencedora.
Vencedora no ano passado, Celina Carpinteiro foi hoje terceira, a 11.35.
Diogo Gonçalves, terceiro classificado na prova de fundo dos Nacionais de estrada no ano passado, fechou o pódio, a 04.50 minutos.
Na corrida feminina, Ana Caramelo sagrou-se campeã portuguesa de gravel, três meses depois de alcançar o seu segundo título nacional de contrarrelógio.
A ciclista de 31 anos, que completou a prova em 03:16.11 horas, superiorizou-se a Beatriz Lopes, medalha de prata a 11.34 minutos da vencedora.
Vencedora no ano passado, Celina Carpinteiro foi hoje terceira, a 11.35.