Cinturão de boxe de Mandela furtado de museu

A polícia de Gauteng confirmou a ocorrência à imprensa local, afirmando que está a investigar o crime desde o passado dia 2 deste mês.O furto ocorreu há duas semanas na casa de Mandela na rua Vilakazi, em Orlando West, Soweto, segundo o canal de televisão sul-africano ENCA.”, considerou Thato Mothopeng, da entidade oficial responsável pelo turismo local - SA Township and Village Tourism -, em declarações à televisão sul-africana.O título WBC (World Boxing Council) foi dado a Mandela pelo ex-campeão mundial americano de pugilismo após a libertação da prisão do líder sul-africano, a 11 de fevereiro de 1990.O artefacto, com um valor estimado em 50.000 rands (3.000 euros), segundo as autoridades sul-africanas, era considerado um dos objetos mais significativos em exibição na residência do primeiro presidente negro do país e líder histórico do ANC, o partido no poder desde 1994 na África do Sul.