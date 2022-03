Circuito de meias maratonas arranca no sábado, em Praga, e passa por Lisboa

O circuito foi lançado em 2019, mas, devido à pandemia provocada pelo coronavírus, só pôde avançar três anos depois.



"Compreendemos que o atraso para o início da série, enquanto esperávamos que a situação melhorasse em todas as cinco cidades anfitriãs, tem sido frustrante para muitos. Aguardamos agora um futuro brilhante juntos, com muitos quilómetros percorridos", afirmou Saso Belovski, diretor-geral, em nota no 'site' da organização.



A competição passa por Praga (sábado), Lisboa (08 de maio), Copenhaga (18 de setembro), Cardiff (02 de outubro) e Valência (23 de outubro), locais com as corridas consideradas como sendo as mais rápidas na distância.



Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal (MCP), mostrou-se satisfeito com a realização do evento em 2022, salientando que a competição tem também como objetivo, para além da corrida em si, a promoção de vertentes como o turismo e a sustentabilidade ambiental.



"Estou pessoalmente muito satisfeito por podermos finalmente arrancar com o circuito 'SuperHalfs' em 2022. É o primeiro circuito internacional de corridas que tem como objetivo promover a corrida, o turismo e consciência ambiental", disse o presidente do MCP.



A organização estima que "milhares de amantes da corrida" participem no circuito já a partir de sábado, na República Checa.