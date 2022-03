Circuito de Sepang no calendário de MotoGP até 2024

”, disse o diretor-geral da empresa detentora dos direitos de MotoGP, o catalão Carmelo Ezpeleta.A prova de Sepang, arredores de Kuala Lumpur, é a 20.ª e penúltima etapa do circuito internacional, este ano marcada para para 3 de outubro, fazendo parte do "circo" das duas rodas desde 1999.O diretor-geral da pista malaia, Azhan Shafriman Hanif, destacou os recordes sucessivos de público nas bancadas, declarando as boas-vindas aos fãs da modalidade, “após dois anos de pausa devido à pandemia (de covid-19)”.