Circuito mundial de surf de 2026 terá prova em Portugal

", revelou em conferência de imprensa João Epifânio, administrador da empresa de telecomunicações.Portugal tem acolhido consecutivamente (excepto nos anos da pandemia de covid-19) uma etapa da elite mundial desde 2009, há 15 anos, e a prova portuguesa, que tem sido disputada na Praia de Supertubos, em Peniche, tem lugar assegurado pelo menos até 2026.", realçou Francisco Spínola, diretor geral da WSL para a Europa, África e Médio Oriente.O dirigente sublinhou que Portugal tem "das melhores ondas do mundo", com uma "consistência brutal", e que isso é reconhecido internacionalmente, quer pelos atletas, quer pelos patrocionadores, como é o caso da Rip Curl, uma das principais empresas da indústria do surf."Abrimos a primeira loja em Portugal em 1986 e organizámos o primeiro evento profissional em Peniche em 1987. Em 2009, trouxemos o primeiro campeonato do circuito principal para Peniche. E queremos estender a relação para os próximos anos", lançou Jean-Sébastien Estienne.Segundo o responsável, o acordo com a WSL para que tal se materialize com a participação da marca australiana está a ser ultimado.A prova portuguesa é a terceira etapa do circuito mundial, depois das duas provas decorridas no Havai (Estados Unidos), e o período de espera decorre entre os dias 6 e 16 de março.