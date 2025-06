City Thunder empata final da NBA

Após a traumatizante derrota por 110-111 no primeiro embate, que lideraram quase de princípio ao fim, os Thunder não deram, desta vez, espaço para recuperações, num embate que encarrilaram com um parcial de 19-2, que lhe deu 23 pontos de vantagem (52-29), a 4.47 minutos do intervalo.



A formação da casa nunca ultrapassou essa fasquia, mas só permitiu que os Pacers se colocassem a 13 (69-56, a 7.10 minutos do final do terceiro período) e esteve quase sempre com um avanço a rondar as duas dezenas, com os forasteiros a ‘desistirem’ ainda com 4.11 minutos para jogar (111-94), colocando os suplentes.



Shai Gilgeous-Alexander voltou a ser o melhor marcador dos locais, com 34 pontos, menos quatro do que no primeiro jogo, mas com mais cinco assistências (oito contra três) e num jogo em que teve muito mais ajuda dos companheiros de equipa.



Os suplentes Alex Caruso (20 pontos) e Aaron Wiggins (18) foram determinantes no triunfo, tal como Jalen Williams (19) e Chet Holmgren (15).



Nos forasteiros, sete jogadores marcaram mais de 10 pontos, mas nenhum chegou aos 18, com o melhor a ser Tyrese Haliburton, com 17 pontos e seis ressaltos, mas a aparecer no jogo tarde demais para a sua equipa.



O primeiro período foi equilibrado e teve várias mudanças na liderança, com os locais a comandarem por cinco (12-7 e 16-11) e os forasteiros a virarem (17-20), antes de um 9-0 dos locais, liderado por sete pontos a fechar de Chet (26-20).



No início do segundo quarto, a vantagem chegou aos 10 pontos (33-23), os Pacers ainda a encurtaram para seis (33-27), até que os OKC conseguiram um impressionante parcial de 19-2, para um desnível de 23 (52-29).



Depois de Rick Carlisle parar o jogo, os forasteiros responderam com um 10-0, reduzindo para 13 (52-39), mas a fase final da primeira parte foi dos Thunder, que viraram com 18 à maior (59-41), deixando o 1-1 na final bem encaminhado.



Na segunda parte, os OKC voltaram aos 20 pontos de avanço (66-46), que repetiram sobre o final do terceiro período (87-67 e 89-69), depois de os Pacers reduzirem para 13 (69-56), o mais perto que estiveram após o intervalo.



O quarto parcial entrou com as equipas separadas por 19 pontos (93-74) e, para evitar surpresas, os anfitriões entraram determinados em acabar do encontro e foram mantendo a diferença acima dos 20, acabando por vencer por confortáveis 16.



A final muda-se agora para Indianápolis, onde os Pacers, que inverteram o fator casa com o triunfo no primeiro jogo, recebem os dois próximos embates, quarta-feira e sexta-feira. Também garantido, está já um quinto jogo, em Oklahoma (16 de junho).



Jogo no Paycom Centre, em Oklahoma City, Oklahoma.



Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers, 123-107 (1-1).



Ao intervalo: 59-41.



Sob a arbitragem de Zach Zarba, Ben Taylor e James Williams, as equipas alinharam e marcaram:



- Oklahoma City Thunder: Shai Gilgeous-Alexander (34), Luguentz Dort (3), Jalen Williams (19), Cason Wallace (4) e Chet Holmgren (15). Jogaram ainda Isaiah Hartenstein (3), Alex Caruso (20), Isaiah Joe (2), Aaron Wiggins (18), Kenrich Williams, Ajay Mitchell (2), Jaylin Williams (3), Dillon Jones e Ousmane Dieng.



Treinador: Mark Daigneault.



- Indiana Pacers: Tyrese Haliburton (17), Andrew Nembhard (11), Aaron Nesmith (14), Pascal Siakam (15) e Myles Turner (16). Jogaram ainda Bennedict Mathurin (14), Obi Toppin (3), Thomas Bryant (1), T.J. McConnell (11), Ben Sheppard (3), Johnny Furphy e James Johnson (2).



Treinador: Rick Carlisle.



Marcha do marcador: 26-20 (primeiro período), 59-41 (intervalo), 93-74 (terceiro período) e 123-107 (resultado final).



Assistência: 18.203 espetadores.