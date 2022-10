CJ Ujah suspenso por 22 meses por doping

O britânico Chijindu "CJ" Ujah foi suspenso por 22 meses por doping, que já lhe tinha custado a medalha de prata olímpica conquistada em Tóquio2020 na prova de 4x100 metros, anunciou hoje a União de Integridade do Atletismo.