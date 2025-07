Clara Silva fala em geração especial após sétimo lugar no Mundial

“Acho que demonstra todo o trabalho que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos e o quanto esta geração é especial”, disse Clara Silva, de 19 anos e 1,98 metros, em declarações enviadas à agência Lusa.



Clara Silva foi a grande estrela de Portugal no Mundial de Brno, na República Checa, e hoje terminou o jogo com 27 pontos, 11 ressaltos e três desarmes de lançamentos, concluindo o Mundial com médias de 23 pontos, 9,7 ressaltos e 2,9 desarmes de lançamento.



“Acho que o mais importante é que o basquetebol português tem vindo a crescer e eu vou sempre fazer tudo o que poder para ajudar”, disse a poste, que considera que “o basquetebol feminino tem vindo a crescer nos últimos anos”, algo que acredita que “vai continuar”.



Clara Silva, que conseguiu a segunda maior pontuação do Mundial, com 37 pontos frente a Israel, está já a jogar nos Estados Unidos, indo para a segunda temporada na Texas Christian University.



“As expectativas são melhorar como jogadora e aproveitar esta nova oportunidade”, referiu a poste, que garante que chegar à liga norte-americana WNBA “é um sonho”, mas que neste momento o “maior foco é a universidade”.