Cláudio Braga destaca-se nos escoceses do Hearts e sonha jogar provas europeias

Aos 26 anos, o avançado natural de Vila Nova de Gaia cumpre a primeira época da carreira num campeonato principal, após jogar nos escalões secundários de Portugal e da Noruega, e contabiliza seis golos e uma assistência na prova, mas julga precoce falar-se na hipótese do título quando a equipa de Edimburgo lidera com 30 pontos, após 12 jornadas.



“O objetivo do clube sempre foi competições europeias. O 'top 5' quase de certeza que dá. Estamos em primeiro lugar, mas não queremos passar essa responsabilidade para nós de falar no título. (…) Pensar já no título iria ser um erro de principiante. Se perto de maio estivermos em primeiro, já se começa a falar de forma diferente”, afirmou, à Lusa.



O dianteiro confessa, porém, que “jogar em clubes com ambição de ‘Champions’ é o sonho de qualquer jogador”, algo que o Hearts lhe pode oferecer na próxima temporada, caso se classifique num dos dois primeiros lugares de um campeonato prestes a ser retomado após a pausa competitiva para as seleções, com a visita ao Aberdeen, no domingo.



Habitual titular no ataque dos ‘jambos’, em dupla com Lawrence Shankland, reconhece que “não esperava” adaptar-se com tanta rapidez à Liga escocesa, um campeonato bem “mais exigente” do que aqueles em que jogou pelo Moss e pelo Aalesund, na Noruega, entre 2022 e 2025.



O desempenho de Cláudio Braga é, aliás, reconhecido pelos adeptos do Hearts, num cântico várias vezes entoado ao longo da época, adaptado da canção “Radio Ga Ga”, da banda rock britânica Queen, que ganhou visibilidade através de partilhas nas redes sociais.



“Dá arrepios. Cantam várias vezes durante o jogo. Dá mais motivação para correr, porque sabemos que estão a cantar por nós. Foi um adepto que publicou um áudio no Twitter (rede social X) e ficou viral. (…) Os jogadores vivem para momentos como esse”, afirma.



Antigo jogador do Valadares Gaia, do Fátima, do Ideal e do Vila Meã, clubes que representou no Campeonato de Portugal, entre 2019 e 2022, o avançado rumou ao Hearts no verão anterior, contratado com recurso a um programa de análise de futebolistas e treinadores, o Jamestown Analytics.



“Só depois desse programa escolher os jogadores, os 'scouts' analisam os jogadores. São poucos os escolhidos. Têm de ter uma pontuação alta para serem contratados pelo clube, porque senão o clube não contrata. Isso acontece também no Brighton”, diz.



O clube da I Liga inglesa é detido por Tony Bloom, empresário britânico que, à partida para a época 2025/26, comprou 29% das ações do Hearts e que, segundo o português, está a ter impacto “em termos de mentalidade”, até pelo historial de sucesso no Brighton e no Union Saint-Gilloise, clube belga que disputa a Liga dos Campeões.



Jogador tecnicista, em contraste com o que, por norma, encontrou na Noruega e na Escócia, Cláudio Braga também atribui a adaptação bem-sucedida ao treinador Derek McInnes, pela confiança que lhe transmite, o que lhe dá vontade de “lutar por ele” e por lhe mostrar como poderia melhorar a conexão com Shankland no ataque.



Agradado com as “atmosferas muito boas” do Tynecastle, recinto com lotação para 20.000 espetadores, o dianteiro reconhece que foi especial vencer na receção ao Celtic (3-1), equipa que detém a hegemonia da Liga, com 13 títulos nas últimas 14 edições, na visita ao Rangers (2-0), por se ter quebrado um ‘jejum’ de 11 anos sem triunfos no Ibrox, e na receção ao Hibernian (1-0), o rival de Edimburgo.



“Com os 'hibs', como marcámos o golo aos 90+1, o estádio veio completamente 'abaixo'. Vive-se muito a rivalidade. Não gostam mesmo uns dos outros. Nós, jogadores, sentimos isso. Passou a ser uma rivalidade nossa. Os adeptos fazem questão de transparecer isso. Ajuda a olhar para estes jogos com uma responsabilidade muito maior”, admite.



Embora reconheça a falta da família, Cláudio Braga só admite voltar ao futebol português para clubes com “objetivos grandes”, até porque vive “a melhor fase da carreira”, numa “cidade incrível”, que lhe dá “todas as condições para ser feliz”, ao serviço de um emblema que foi campeão escocês por quatro vezes, a última das quais em 1960.