Cleveland Cavaliers na final da Conferência Este da NBA

(Com Lusa)

Os ‘Cavs’, que já se tinham imposto por 4-3 aos Toronto Raptors na eliminatória anterior, voltaram a apurar-se na última partida, com o mérito adicional de o terem feito desta vez em casa do adversário - que foi a melhor equipa da Conferência Este na fase regular –, no domingo, por uma margem esclarecedora.A equipa de Cleveland, que se sagrou campeã pela única vez em 2016, já não disputa desde 2018 a final de conferência, equivalente às meias-finais da NBA e cujo vencedor discutirá o título com a equipa que se impuser na final da Conferência Oeste, entre os Oklahoma City Thunder, detentores do troféu, e os San Antonio Spurs.Depois de terem deixado escapar a possibilidade de vencer a série no seu pavilhão, ao perder com os Pistons por 115-94, os Cavaliers pagaram na mesma moeda em Detroit, onde se superiorizaram em todos os quatro períodos, desfecho para o qual contribuiu decisivamente Donovan Mitchell, melhor marcador do encontro, com 26 pontos, tendo ainda efetuado oito assistências e capturado sete ressaltos.A supremacia dos visitantes foi de tal ordem que terminaram com quatro jogadores entre os mais concretizadores da partida: Jarrett Allen e Sam Merrill marcaram 23 pontos cada e Evan Mobley anotou 21, além de se ter assumido como o mais dominador junto das tabelas, com 12 ressaltos, enquanto James Harden esteve mais discreto, com nove pontos e seis assistências.