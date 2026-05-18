Mais Modalidades
Basquetebol
Cleveland Cavaliers na final da Conferência Este da NBA
Os Cleveland Cavaliers qualificaram-se para a final da Conferência Este da NBA, na qual vão defrontar os New York Knicks, ao vencerem no pavilhão dos Detroit Pistons por 125-94, no sétimo jogo das meias-finais.
Os ‘Cavs’, que já se tinham imposto por 4-3 aos Toronto Raptors na eliminatória anterior, voltaram a apurar-se na última partida, com o mérito adicional de o terem feito desta vez em casa do adversário - que foi a melhor equipa da Conferência Este na fase regular –, no domingo, por uma margem esclarecedora.
A equipa de Cleveland, que se sagrou campeã pela única vez em 2016, já não disputa desde 2018 a final de conferência, equivalente às meias-finais da NBA e cujo vencedor discutirá o título com a equipa que se impuser na final da Conferência Oeste, entre os Oklahoma City Thunder, detentores do troféu, e os San Antonio Spurs.
Depois de terem deixado escapar a possibilidade de vencer a série no seu pavilhão, ao perder com os Pistons por 115-94, os Cavaliers pagaram na mesma moeda em Detroit, onde se superiorizaram em todos os quatro períodos, desfecho para o qual contribuiu decisivamente Donovan Mitchell, melhor marcador do encontro, com 26 pontos, tendo ainda efetuado oito assistências e capturado sete ressaltos.
A supremacia dos visitantes foi de tal ordem que terminaram com quatro jogadores entre os mais concretizadores da partida: Jarrett Allen e Sam Merrill marcaram 23 pontos cada e Evan Mobley anotou 21, além de se ter assumido como o mais dominador junto das tabelas, com 12 ressaltos, enquanto James Harden esteve mais discreto, com nove pontos e seis assistências.
A equipa de Cleveland, que se sagrou campeã pela única vez em 2016, já não disputa desde 2018 a final de conferência, equivalente às meias-finais da NBA e cujo vencedor discutirá o título com a equipa que se impuser na final da Conferência Oeste, entre os Oklahoma City Thunder, detentores do troféu, e os San Antonio Spurs.
Depois de terem deixado escapar a possibilidade de vencer a série no seu pavilhão, ao perder com os Pistons por 115-94, os Cavaliers pagaram na mesma moeda em Detroit, onde se superiorizaram em todos os quatro períodos, desfecho para o qual contribuiu decisivamente Donovan Mitchell, melhor marcador do encontro, com 26 pontos, tendo ainda efetuado oito assistências e capturado sete ressaltos.
A supremacia dos visitantes foi de tal ordem que terminaram com quatro jogadores entre os mais concretizadores da partida: Jarrett Allen e Sam Merrill marcaram 23 pontos cada e Evan Mobley anotou 21, além de se ter assumido como o mais dominador junto das tabelas, com 12 ressaltos, enquanto James Harden esteve mais discreto, com nove pontos e seis assistências.
(Com Lusa)