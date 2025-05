Club León perde recurso contra FIFA no TAS e fica de fora do Mundial de clubes

Em comunicado, a entidade jurisdicional informou ter rejeitado a contestação interposta pelo Club León e pelos também mexicanos do Pachuca, que tentavam anular a decisão proferida em março passado pelo comité de recurso da FIFA em relação à exclusão dos ‘esmeraldas’ da prova, por violação do regulamento sobre a multipropriedade de clubes.



O TAS explicou que o León também interpôs um recurso adicional contra a decisão do secretário-geral da FIFA de ser reintegrado como participante na competição planetária.



Esses recursos foram avaliados na segunda-feira por um painel de árbitros do TAS, que “examinou as provas, entre as quais o fundo fiduciário do Club León estabelecido pelos proprietários do clube, e concluiu que este era insuficiente para cumprir o regulamento”.



Club León e Pachuca apuraram-se para o Mundial de clubes na condição de vencedores das edições 2023 e 2024 da Liga dos Campeões da CONCACAF, respetivamente, mas são detidos pelo Grupo Pachuca, cenário proibido pela FIFA em prol da integridade das provas e que motivará à exclusão dos ‘esmeraldas’ a quase um mês do início do torneio.



Se o Pachuca permanecerá no Grupo H, ao lado do campeão europeu e espanhol Real Madrid, dos sauditas do Al Hilal e dos austríacos do Salzburgo, o León deve ser rendido pelo campeão mexicano América ou os norte-americanos do Los Angeles FC na ‘poule’ D.



O Club América é o emblema da confederação da América do Norte, Central e Caraíbas que tem melhor ranking continental e não está apurado para a prova, enquanto o Los Angeles FC perdeu frente ao Club León na final da ‘Champions’ da CONCACAF de 2023.



O detentor dessa vaga vai ser conhecido num play-off, cuja data e local ainda não foram comunicados pela FIFA, de forma a completar o Grupo D, que integra os brasileiros do Flamengo, os tunisinos do Espérance de Tunis e os ingleses do Chelsea, e fechar a lista dos 32 finalistas da edição inaugural do novo formato competitivo do Mundial de clubes.



Na condição de melhor classificado no ranking continental entre os emblemas de países cuja quota máxima não tinha sido atingida, os costa-riquenhos da Alajuelense exigiram a exclusão de Club León ou Pachuca e a sua integração administrativa no torneio, mas o recurso apresentado em fevereiro contra os dois clubes e a FIFA foi rejeitado pelo TAS.



O Campeonato do Mundo de clubes vai desenrolar-se de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos, com Benfica e FC Porto inseridos entre os 12 representantes europeus.