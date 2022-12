Clube K apurado na Challenge de voleibol feminino

As açorianas, orientadas por João Carronha, jogaram novamente na Noruega e impuseram-se pelos parciais de 25-22, 25-16 e 25-12, repetindo o triunfo por 3-0 da véspera.



A AJM/FC Porto também já está nos "oitavos", depois de na quarta-feira ter batido as croatas do Ribola Kastela por 3-0, na segunda mão dos 16 avos de final.



Na primeira mão, disputada na terça-feira no pavilhão da formação do Porto, as lusas já tinham vencido por 3-0, repetindo o triunfo num jogo disputado no mesmo local e com o mesmo resultado final de 3-0, com os parciais de 25-13, 25-10 e 25-16.