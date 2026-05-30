Coco Gauff eliminada em Roland Garros
A tenista norte-americana Coco Gauff, campeã em título, foi eliminada na terceira ronda de Roland Garros, ao perder com a austríaca Anastasia Potapova no segundo Grand Slam da temporada.
Gauff, quarta do mundo, perdeu com Potapova, 30.ª, por 4-6, 7-6 (7-1) e 6-4, em duas horas e 37 minutos, com a austríaca a apurar-se para os oitavos de final em Paris pela segunda vez.
Potapova, que nunca ultrapassou os oitavos de final em ‘majors’, vai defrontar a russa Anna Kalinskaya, 24.ª, que superou a colombiana Camila Osorio, 86.ª, por 6-3, 0-6 e 6-2.
(Com Lusa)