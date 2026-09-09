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Coco Gauff regressa às meias-finais em Nova Iorque
A tenista norte-americana Coco Gauff garantiu hoje o regresso, três anos depois, às meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao vencer a russa Mirra Andreeva em três sets.
Gauff (quarta do mundo), campeã em Nova Iorque em 2023, venceu Andreeva (quinta), por 2-6, 7-6 (9-7) e 6-2, em duas horas e 19 minutos, num encontro em que salvou dois pontos de encontro no segundo set.
Na meia-final, Gauff, que também venceu Roland Garros em 2024, vai defrontar a cazaque Elena Rybakina, número dois mundial, que afastou a chinesa Qinwen Zheng (121.ª), campeã olímpica e vinda da qualificação, triunfo que lhe vai permitir subir ao topo do ranking WTA.