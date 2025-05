Coco Gauff segue para os oitavos de final em Roland Garros

Perante a 45.ª classificada do ranking WTA, Gauff impôs-se pelos parciais de 6-1 e 7-6 (7-3), num encontro que durou uma hora e 45 minutos na terra batida parisiense.



A norte-americana, finalista do ‘major’ francês em 2022 e vencedora do Open dos Estados Unidos em 2023, vai defrontar na próxima ronda a russa Ekaterina Alexandrova, número 20 mundial, que eliminou a compatriota Veronika Kudermetova em dois sets.