COI levanta restrições aos atletas russos





(Com Lusa)

A comissão executiva do COI, reunida na sua sede, em Lausana, Suíça, levantou provisoriamente a suspensão do Comité Olímpico Russo (ROC), decretada no outono de 2023, com o fundamento de que este já não conta entre os seus membros com organizações desportivas de regiões ucranianas ocupadas.Esta decisão, que surge exatamente dois meses depois de terem sido levantadas as restrições aos atletas da Bielorrússia, não contempla ainda a possibilidade de os desportistas russos poderem competir sob o seu hino e bandeira.