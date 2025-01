COI vai atribuir réplicas das medalhas de Gary Hall Jr. perdidas nos incêndios

“Estamos totalmente solidários com os cidadãos de Los Angeles e com muita admiração pelo incansável trabalho dos bombeiros e das forças de segurança. Nestes momentos, toda a atenção deve centrar-se no combate aos incêndios e na proteção de pessoas e bens. Soubemos que um grande olímpico, Gary Hall Jr., perdeu as suas medalhas no incêndio. O COI irá proporcionar réplicas”, disse Thomas Bach.



Gary Hall Jr. tem no palmarés 10 medalhas olímpicas, duas de bronze, três de prata e cinco de ouro, conquistadas nos Jogos de Atlanta1996, Sydney2000 e Atenas2004, e perdeu tudo num dos incêndios em Pacific Palisades, bairro onde morava.



Os graves incêndios nos últimos dias na área de Los Angeles causaram até ao momento 16 mortos, 11 em Eaton, a noroeste de Los Angeles e próximo de Pasadena e Altadena, e cinco em Pacific Palisades, a zona mais atingida nos incêndios, que ainda estão ativos.