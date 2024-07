Colin Stüssi. "Estrela maior" na meta do Observatório de Vila Nova

A subida ao Observatório de Vila Nova foi um teste, esta quinta-feira, aos candidatos à vitória na geral final da 85.ª Volta a Portugal.Um dia depois de Rafael Reis (Sabgal-Anicolor) conquistar a primeira camisola amarela da prova, no prólogo de 5,5 quilómetros em Águeda, Colin Stüssi abanou a etapa com uma fuga na inclinada subida ao Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo.