Com terceira maior delegação de sempre, Pichardo lidera Seleção para os Mundiais

A integração da estafeta mista 4x400 metros, com a chamada de Carina Vanessa e Omar Elkhatib, ambos do Sporting, e Ricardo dos Santos, do Benfica, apenas para esta prova, juntamente com Fatoumata Diallo (CO Pechão), que vai ainda disputar os 400 barreiras, fazem desta seleção a terceira mais numerosa de sempre, apenas superada pelos 30 em Atenas1997 e pelos 29 em Berlim2009 – no ano passado, em Oregon2022, estiveram 23.



Além de Pedro Pablo Pichardo, que, depois de se ter sagrado campeão da Europa em pista coberta, este ano se tem confrontado com uma lombalgia, falhando os campeonatos nacionais e os Jogos Europeus, destaca-se, face à ausência por lesão de Patrícia Mamona, medalha de prata no triplo em Tóquio2020, a presença de Auriol Dongmo, atual campeã europeia ‘indoor’ e ao ar livre.



Pichardo foi o único português medalhado nos Mundiais disputados excecionalmente em 2022, devido ao adiamento em um ano provocado pela pandemia de covid-19, e, não fosse o vento irregular, até podia chegar a Budapeste2023 com a melhor marca do ano (17,91 metros), alcançados em 05 de maio, na Liga de Diamante de Doha.



Esse estatuto está na posse do jovem fenómeno jamaicano Jaydon Hibbert, que, em 13 de maio, saltou 17,87, seguido de Hugues Fabrice Zango (17,81), do Burkina Faso, e do italiano Andy Díaz (17,75), vencedor da Liga de Diamante de 2022, num concurso em que vai participar também Tiago Luís Pereira (Sporting).



João Vieira, vice-campeão nos 50 quilómetros marcha em Doha2019, vai reforçar o estatuto de português com mais presenças na competição (13, mais duas do que Susana Feitor), igualando no ranking absoluto o espanhol Jesus Bragado.



O ‘eterno’ marchador riomaiorense, de 47 anos, é o único representante masculino na disciplina, e logo para os 20 e para os 35 quilómetros marcha, enquanto, no feminino, conta-se a presença de Ana Cabecinha (CO Pechão) e Vitória Oliveira (individual), para a distância mais curta, e de Inês Henriques (CN Rio Maior), campeã do mundo nos 50 em Londres2017, para os 35.



Solange Jesus (Feirense) é a única representante portuguesa na maratona, depois da ausência completa no ano passado, e Mariana Machado (Sporting de Braga) nos 5.000 metros, enquanto, no meio-fundo, apresentam-se Isaac Nader (Benfica), Marta Pen (Benfica) e Salomé Afonso (Sporting), nos 1.500, e Patrícia Silva (Sporting), nos 800.



A velocidade vai estar entregue a Cátia Azevedo (Sporting) e João Coelho (Sporting), nos 400 metros – que entram também na seleção para a estafeta mista –, a Arialis Martínez, nos 100, e Lorene Bazolo, nos 200, além do hectómetro.



Nos lançamentos, além de Dongmo, Portugal ‘esgota’ a quota feminina no peso, com Eliana Bandeira (Benfica) e Jessica Inchude (Sporting), contando com Tsanko Arnaudov (individual) e Francisco Belo (Benfica) no concurso masculino.



Irina Rodrigues (individual) juntou-se via ranking a Liliana Cá (Sporting), quinta em Tóquio2020 e sexta em Oregon2022, no lançamento do disco, enquanto Leandro Ramos (Benfica) vai disputar a competição de lançamento do dardo.



Os Mundiais de atletismo de 2023 vão ser disputados em Budapeste, entre 19 e 27 de agosto.



Portugal soma 22 medalhas em Mundiais de atletismo, sete das quais de ouro, por Rosa Mota, na maratona, em Roma1987, por Fernanda Ribeiro, nos 10.000 metros, e Manuela Machado, na maratona, em Gotemburgo1995, por Carla Sacramento, nos 1.500 metros, em Atenas1997, por Nelson Évora, no triplo, em Osaka2007, por Inês Henriques, nos 50 marcha, em Londres2017, e por Pichardo, novamente no triplo, em Oregon2022.



Nas 18 presenças, os atletas lusos subiram ainda 17 vezes ao pódio, conquistando sete medalhas de prata e nove de bronze.



Lista dos 23 atletas portugueses convocados:



Femininos:



- 100 metros: Arialis Martínez (Benfica) e Lorene Bazolo (Sporting).



- 200 metros: Lorene Bazolo (Sporting).



- 400 metros: Cátia Azevedo (Sporting).



- 800 metros: Patrícia Silva (Sporting).



- 1.500 metros: Marta Pen (Benfica) e Salomé Afonso (Sporting).



- 5.000 metros: Mariana Machado (Sporting de Braga).



- 400 metros barreiras: Fatoumata Diallo (CO Pechão).



- Lançamento do peso: Auriol Dongmo (Sporting), Eliana Bandeira (Benfica) e Jessica Inchude (Sporting).



- Lançamento do disco: Liliana Cá (Sporting) e Irina Rodrigues (individual).



- Maratona: Solange Jesus (Feirense).



- 20 km marcha: Ana Cabecinha (CO Pechão) e Vitória Oliveira (individual).



- 35 km marcha: Inês Henriques (CN Rio Maior)



Masculinos:



- 400 metros: João Coelho (Sporting).



- 1.500 metros: Isaac Nader (Benfica).



- Triplo salto: Pedro Pablo Pichardo (Benfica) e Tiago Luís Pereira (Sporting)



- Lançamento do peso: Tsanko Arnaudov (individual) e Francisco Belo (Benfica).



- Lançamento do dardo: Leandro Ramos (Benfica).



- 20 km marcha: João Vieira (Sporting)



- 35 km marcha: João Vieira (Sporting)



Estafeta mista 4x400 metros: Carina Vanessa (Sporting), Omar Elkhatib (Sporting), Ricardo dos Santos (Benfica), João Coelho (Sporting), Cátia Azevedo (Sporting) e Fatoumata Diallo (CO Pechão).