Comissão de atletas e Academia olímpica vão a votos em maio – COP

Em comunicado, o organismo olímpico, liderado desde terça-feira por Fernando Gomes, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), deu conta da “primeira reunião de trabalho para definição das suas linhas de atuação e familiarização com os ‘dossiês’ em aberto”.



Na mesma ocasião, a comissão executiva do COP definiu ainda o calendário eleitoral da CAO, que é constituída por nove participantes nos Jogos Olímpicos, no ativo ou retirados, que tenham participado nas três últimas edições dos Jogos Olímpicos, ou seja, Rio2016, Tóquio2020 ou Paris2024, eleitos por estes atletas.



A Academia Olímpica de Portugal, uma entidade igualmente integrada do COP, que visa a promoção do olimpismo, vai eleger órgãos sociais em maio, também sem que tenha sido revelado o dia.



Fernando Gomes, acompanhado pelos seus ‘vices’ Domingos Castro, Ricardo Machado e Vasco Costa, pela secretária-geral, Diana Gomes, e os membros da comissão executiva Rosa Mota, Catarina Rodrigues, Miguel Pereira e Pedro Farromba e pelo presidente da AOP visitaram os departamentos do COP e tiveram “um momento de apresentação ao corpo de funcionários”.