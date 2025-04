Comissão de Atletas Olímpicos com 14 candidatos a nove lugares diretivos

O triatleta João Silva está entre os candidatos, numa altura em que lidera a CAO, após ter sido promovido de vogal a presidente em março, na sequência da renúncia da antiga nadadora Diana Gomes, que passou a ser secretária-geral do COP desde a eleição de Fernando Gomes como sucessor de Artur Lopes na presidência do organismo olímpico.



Outros concorrentes são o ex-canoísta Emanuel Silva, vice-campeão em K2 1.000 metros nos Jogos Olímpicos Londres2012, a judoca Catarina Costa e as atletas Cátia Azevedo e Marta Pen Freitas, que também fazem parte da atual estrutura, todos no papel de vogais.



O canoísta Fernando Pimenta, prata em Londres2012 ao lado de Emanuel Silva e bronze em K1 1.000 em Tóquio2020, numa edição decorrida em 2021, devido à pandemia de covid-19, também vai a votos, tal como Rui Bragança, ex-lutador de taekwondo, a judoca Yahima Ramirez, o mesatenista Marcos Freitas, os nadadores Miguel Nascimento e Tamila Holub e os atletas Francisco Belo, Marta Onofre e Jéssica Augusto, já retirada.



O ato eleitoral da CAO está agendado para decorrer em 05 de maio, entre as 14:00 e as 15:00, na sede do COP, em Lisboa, sendo que cada eleitor pode votar em até nove candidatos de forma presencial ou, a partir de 22 de abril, por correspondência eletrónica ou postal.



O direito de voto será atribuído a todos os atletas, no ativo ou retirados, que participaram em qualquer edição dos Jogos Olímpicos, de verão ou inverno, a partir de Londres2012.



“A composição final da direção da CAO deverá ser equilibrada e representativa, de acordo com as recomendações emanadas do Comité Olímpico Internacional (COI), respeitando as seguintes regras: representatividade de sexo, com um mínimo de três representantes por sexo; e representatividade de modalidades desportivas, com um máximo de dois representantes por modalidade”, explicou.



Os cargos de presidente, ‘vice’ e secretário-geral serão designados entre os membros eleitos da nova direção, que não contará com alguns membros da atual equipa, nomeadamente Alexis Santos, da natação, José Costa, da vela, David Rosa, do ciclismo, e Pedro Fraga, do remo.